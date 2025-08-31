◆ＳＡＴＯｐｒｅｓｅｎｔｓ高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ（３１日・バンテリンドーム）ナゴヤのバンテリンドームで行われる高校野球女子選抜―イチロー選抜ＫＯＢＥＣＨＩＢＥＮ戦の前に、イチロー選抜で出場するイチロー氏（５１）、松井秀喜氏（５１）、松井稼頭央氏（４９）、松坂大輔氏（４４）が試合前にフリー打撃を行った。内野席にファンも入った中で行われた打撃練習。松井秀氏、