愛知県岡崎市で8月31日、7月に死んだゾウの「ふじ子」を偲ぶイベントが開かれています。43年もの間、岡崎市民に愛されたアジアゾウのふじ子は、2025年7月30日に57歳で死にました。岡崎市の東公園動物園では31日、「ありがとうふじ子デー」として、ゾウ舎の一般開放や飼育員によるガイドが行われています。訪れた人：「ふじ子さんの部屋がすごく大きかったです」「表から見てるのと比べて、ものすごく大きかったんだなっ