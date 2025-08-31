◆秋季広島県高等学校野球大会▽地区代表決定戦広陵４―１沼田１月に起きた部内での暴力事案で甲子園を辞退した広陵が、沼田と対戦した。４回２死二、三塁、スクイズで先制すると、９回にも長打と犠飛で追加点を挙げた。同回に押し出しの四球で１点を許し、４―１での勝利となった。前日（３０日）の新チーム初戦は、２０社３０人以上の報道陣が集まる異例の事態。ＯＢで元コーチの松本健吾新監督は取材に対応し、「自分たち