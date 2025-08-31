パ・リーグはなぜ大相撲とコラボしたのか？／©ORIX Buffaloesプロ野球ファンにお馴染みの“パテレ”（「パーソル パ・リーグTV」）を展開する、パシフィックリーグマーケティング株式会社（以下、PLM）。これまでにさまざまなコラボ企画を推進してきたが、最近では日本相撲協会とパ・リーグ6球団とのコラボイベントが話題を呼んだ。発起人である森亜紀子氏（コミュニケーション・PR推進部長）に、同企画の狙いなどを聞いた。