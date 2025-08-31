宮崎県警やJR九州によると、31日午前9時50分ごろ、宮崎県日南市のJR日南線の踏切で、列車と軽乗用車が衝突し、車の男性が心肺停止状態となった。列車の乗客乗員8人にけがはなかった。県警が詳しい状況を調べている。