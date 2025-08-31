キャップ＝ボーイズライク、スポーティーというイメージが浮かびますが、色やあしらいによって女性らしく使えるデザインもあるんです！コーデにスポーティーな味付けを加えるとともに、ヘアアレまで手がまわらない日の助っ人としても活躍するので要チェック！ バックに施したビッグリボンは取り外し可能 バックリボンオリジナルロゴキャップ／FRAY I.D 正面から見るとロゴ刺繍を