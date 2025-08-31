【明治安田J3リーグ】高知ユナイテッドSC 1−2 テゲバジャーロ宮崎（8月30日／高知県立春野総合運動公園陸上競技場）【映像】高速リスタートからの特大ロングシュートJ3リーグで衝撃のゴールが飛び出した。高知ユナイテッドSCのDF深川大輔が決めた約60メートルの超ロングシュートが話題になっている。高知は明治安田J3リーグ第25節でテゲバジャーロ宮崎と対戦。0ー2と追いかける展開で迎えた57分、センターサークル付近でMF工