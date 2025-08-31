【モデルプレス＝2025/08/31】ABEMAオリジナル恋愛リアリティーショー「シャッフルアイランド」シリーズの最新作「シャッフルアイランド Season6」（毎週木曜よる10時〜）の最終話が28日に放送され、シリーズ史上最多となる6組のカップルが成立した。＜※ネタバレあり＞【写真】「シャッフルアイランド」水着で密着する美男美女◆「シャッフルアイランド Season6」本番組は、鎧を脱ぎ捨て“常夏の楽園”・フィジーの2つの島に集ま