【モデルプレス＝2025/08/31】女優の中村アンと俳優の小澤征悦がW主演を務めるABCテレビドラマ『こんばんは、朝山家です。』（毎週日曜よる10時15分〜）より、クランクアップコメントが到着した。【写真】中村アン・小澤征悦・小島健・影山優佳ら豪華登壇◆中村アン＆小澤征悦、涙と笑顔で撮了本作で朝山朝子を演じた中村は、足立紳監督から花束を渡されると開口一番、「泣いちゃったー！」「皆さんが全力で作ってくださった朝山家