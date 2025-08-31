中村アンと小澤征悦のW主演で放送する7月クールドラマ『こんばんは、朝山家です。』(毎週日曜よる10時15分～の全国ネット枠)。脚本・監督を手掛ける足立紳が自身の連載日記『後ろ向きで進む』をベースに執筆した本作は、“キレる妻”の朝山朝子（中村アン）と“残念な夫”の朝山賢太（小澤征悦）という衝突不可避の夫婦が、罵倒と叱責、ときどき愛で家族の難題を切り抜けていく、一家奮闘のホームドラマだ