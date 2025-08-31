戦争で核爆弾が使用されると、爆発や放射能の影響を受ける周辺地域への被害に加え、大気中に巻き上げられた大量の微粒子で日光が遮られる「核の冬」が到来するといわれています。そんな核の冬が現実のものとなった場合、世界の食糧供給にどのようなダメージが及ぶのかを調べた研究結果が発表されました。Adapting agriculture to climate catastrophes: the nuclear winter case - IOPsciencehttps://iopscience.iop.org/article/1