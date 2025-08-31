フランクフルト堂安律は2ゴール1アシストで全得点に関与し勝利に貢献したドイツ1部フランクフルトは現地時間8月30日、ブンデスリーガ第2節でホッフェンハイムと対戦し3-1で勝利を収めた。この試合で先発した日本代表MF堂安律は2ゴール1アシストと全得点に絡む活躍を見せ、現地メディアが絶賛している。今夏フランクフルトに加入した堂安は、開幕節こそゴールはなかったが、デビュー戦となったカップ戦ですでに2ゴールを記録。