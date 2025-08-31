現地８月30日に開催されたブンデスリーガ第２節で、堂安律を擁するフランクフルトが、町田浩樹が怪我で離脱中のホッフェンハイムと敵地で対戦。３−１で快勝し、リーグ開幕２連勝、DFBポカール１回戦を含めれば、公式戦３連勝を飾った。今夏にフライブルクから加入した堂安は、４−２―３−１の右サイドハーフで先発。すると、17分に絶妙なコントロールショットで先制点を挙げれば、27分にタイミング良く走り込んで速攻を仕留