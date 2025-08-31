北海道マラソン（３１日・札幌市大通公園発着）――男子は上門大祐（大塚製薬）が２時間１１分３６秒で優勝した。女子は初マラソンの坂口愛和（ベアーズ）が２時間３１分５０秒で制した。上門と坂口に加え、男子２位の相葉直紀（中電工）が２時間１１分３９秒、同３位の福田裕大（石川陸協）が２時間１１分５９秒、女子２位の池内彩乃（デンソー）が２時間３１分５７秒でそれぞれ基準を満たし、計５人が２０２８年ロサンゼルス