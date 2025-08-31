全国的に熊の目撃などが多発していますが、山形県では今年のクマの目撃件数は8月17日時点で839件と、2003年の統計開始以降で過去最多になっています。 【写真を見る】「人の近くはおいしい」クマと遭遇し "逃げられない" 場合は？専門家が教えるクマの習性と、もしもの対処法「テンパったら見境なく襲う」「人を全然恐れていない」（山形） 8月25日には河北町の中心部の住宅街でクマが目撃されたほか、中学生がクマに追いかけら