8月も最終日です。今シーズン最後の営業となる広島市のファミリープールは朝から多くの家族連れなどでにぎわっています。広島市中区のファミリープールには午前中から多くの人が訪れました。30日までの入場者はおよそ11万4千人を数えます。ことしは梅雨明けが早く、暑い日が多かった影響もあり、去年にくらべて2万人近く増えています。■訪れた人は「この夏4回です。楽しいです」「最後の日なのでし