昨夜、能美市内で車同士の衝突事故があり、高齢女性1人が死亡しました。現場は、能美市小杉町の県道で昨夜11時過ぎ、交差点を右折しようとした軽自動車と対向車線の普通乗用車が衝突しました。この事故で軽自動車に同乗していた加賀市大聖寺敷地の前田康子さん（80）が死亡しました。軽自動車と普通乗用車の運転手はいずれも軽傷で警察は2人から話を聞くなどして事故の原因を調べています。