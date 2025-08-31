バンダイナムコグループのBANDAI SPIRITS（バンダイスピリッツ、東京都港区）は、ディズニー映画「ファンタジア」公開85周年を記念した「〈Disney FANTASIA〉85th Anniversary 限定コレクション」を数量限定、抽選で販売する。その受付を、2025年9月24日23時59分まで、バンダイナムコグループの通販サイト「プレミアムバンダイ」で行う。魔法使いの弟子姿のミッキー魔法使いの弟子姿の「ミッキーマウス」約65センチのビッグサイズ