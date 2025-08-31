女優の飯島直子（57）が30日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）に出演。波瀾万丈なこれまでの人生を振り返る場面があった。CMの加藤浩次から「今どうですか、自分で自分の人生を振り返った時に、なんか面白い人生だなとか思ったりとか」と振ると、飯島は「そうですね。面白い人生というか、本当に、山あり、谷あり、谷底あり、どん底あり」としみじみ。加藤が「どん底ありました？どん底って何ですか？」と聞く