24時間テレビの募金活動がテレビ金沢本社など県内でも始まり、多くの善意が寄せられています。募金活動は、午前10時から県内8か所で始まり、メイン会場となるテレビ金沢本社には開始直後から募金箱を手にした人たちが次々と訪れています。イオングループなど各地の募金会場では、高校生のボランティアスタッフが募金の協力を呼び掛けているほか、県内7か所でチャリティーイベントも開かれています。募金活動は、イオン