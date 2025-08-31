能登半島地震と奥能登豪雨で寄せられた義援金の分配について、県は、追加支給を発表しました。今回の分配では、能登半島地震の5次配分として、およそ226億円、奥能登豪雨の2次配分として、およそ3億6000万円が被害の程度に応じて分配されます。主な内訳としては住宅が全壊した世帯や死者・行方不明者の家族に80万円を追加支給するとしています。