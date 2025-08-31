人気漫画を原作とした新作スマートフォン・PC向けのジャイアントキリングRPG『怪獣８号 THE GAME』が、本日より全世界同時でAppStoreとGooglePlayにて配信を開始した。【写真】「鳴海弦かっこよすぎる…」ジャイアントキリングバトルが楽しめる『怪獣８号 THE GAME』本作は、原作・アニメの迫力ある世界観を最先端の3Dグラフィックで再現。巨大怪獣に逆転の一撃をブチ抜く「ジャイアントキリングバトル」を楽しむことができる