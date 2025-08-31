グローバルボーイズグループ・JO1の金城碧海が、韓国の有望なデザイナーが最新コレクションを発表する大規模ファッションイベント『SEOUL FASHION WEEK』のランウェイに登場することが決定した。【写真】おしゃれ！ストライプ衣装に身を包んだ金城碧海＆與那城奨同イベントは、9月1日から7日までの1週間にわたって開催される。今年で25周年を迎え、韓国・ソウルの観光スポットが、グローバルなファッションステージへと変貌す