近本はこのところ、当たりが止まっている（C）産経新聞社阪神は8月30日の巨人戦（甲子園）に3ー2と勝利。優勝マジックを「9」とした。1−1で迎えた3回一死一、三塁の場面、主砲・佐藤輝明は相手先発・井上温大のスライダーに泳がされながらもしっかり右前に運び、勝ち越しタイムリーをマーク。【動画】主砲・佐藤輝明が井上の低めの変化球をしっかり捉えて適時打を放つチームはその後、同点に追いつかれるも2−2で迎えた5回