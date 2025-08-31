「ドジャース１−６ダイヤモンドバックス」（３０日、ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場。五回の第３打席でレフトへの飛球を放ち、三塁ランナーが生還を狙ったが、タッチアウト。先制はならなかった。無死二、三塁の場面で大谷がレフトへ飛球。三走のキケ・ヘルナンデスがタッチアップしたが、左翼・グリエルが好返球。アウト判定の後、ドジャース側はビデオ判定を要求したが、判定は覆らな