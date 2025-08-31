あすから9月になりますが、きょうも厳しい残暑が続いています。東京都心では午前11時までに35.2℃を観測し、「猛暑日」の年間最多記録を更新しました。きょうも朝から気温が上昇しています。関東地方の午前11時までの最高気温は、神奈川県海老名市で36.3℃、東京・府中市36.1℃、千葉県木更津市で35.8℃と厳しい暑さとなっています。きのう、38.5℃を観測し、今シーズン一番の暑さとなった東京都心ではすでに35.2℃を観測していま