◆イースタン・リーグロッテ―巨人（３１日・ロッテ浦和）巨人は３１日、イースタン・ロッテ戦のスタメンを発表した。先発は山田龍聖投手で、育成ドラフト１位・坂本達也捕手とバッテリーを組む。打線では三塚琉生外野手、フリアン・ティマ外野手、乙坂智外野手がクリーンアップに入った。巨人のスタメンは以下の通り。１番・ＤＨ石塚２番・二塁宇都宮３番・左翼三塚４番・一塁ティマ５番・右翼乙坂