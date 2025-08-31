昨シーズン、ドイツ1部のフライブルクで10ゴールを達成した日本代表MF堂安律。サムライブルーで背番号10を背負うレフティは、この夏に2100万ユーロ（約36.1億円）ほどの移籍金でフランクフルトに引き抜かれた。その堂安は30日に行われたブンデスリーガ第2節ホッフェンハイム戦で2ゴールと活躍。まずは、前半17分にゴール前右寄りからファーに巻いた完璧なシュートを叩き込む。その10分後にはゴール前で味方のパスを流し込んで追加