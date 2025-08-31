◆パ・リーグ日本ハム―楽天（３１日・エスコンフィールド）日本ハムの伊藤大海投手が、試合前練習中に２８歳の誕生日を祝福された。バースデーソングが流れると、大型ビジョンに「ＨｉｒｏｍｉＩｔｏｈＨａｐｐｙＢｉｒｔｈｄａｙ」の文字が映し出された。「聞いてなかったですね。うれしいですけど、あまり得意じゃないので…。何していいか分からなかったですね」と笑った。２８歳の誓いを聞かれ「特にないっす（