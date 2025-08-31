SHINeeのキーが番組収録中に涙を流した。【写真】キー、新幹線でまさかのお子様弁当!?ソロカムバック後、音楽番組で1位を獲得した事実を知り、少女時代・テヨンの胸に飛び込んで泣いたのだ。最近、韓国のバラエティ番組『驚きの土曜日』（tvN）のYouTubeチャンネルには「緊急先行公開『驚きの土曜日』収録中、キーを泣かせた速報?! 本業天才キーの『Hunter』1位をお祝いします」というタイトルの映像が公開された。（画像＝『驚き