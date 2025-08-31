ルフトハンザ・ドイツ航空は、「ルフトハンザ・アレグリス」を備えたボーイング787-9型機を初受領した。全クラスが新たな客室仕様で、ビジネスクラスには27インチモニターやワードローブ、ミニバーを備える。ビジネスクラス スイートとプレミアムエコノミークラス、エコノミークラスの予約は可能であるものの、ビジネスクラスは認証が得られ次第、予約受付を開始する。年内にさらに最大9機のボーイング787-9型機を、フランクフルト