IHGホテルズ＆リゾーツは、5つのホテルブランドの宿泊で「IHGワンリワーズ」のポイントを3倍付与するキャンペーンを、7月1日から9月30日まで開催する。対象となるのは、ヴィニェット コレクション、voco、クラウンプラザ、ガーナーホテル、キャンドルウッド スイーツの5つのブランド。上限は設定されていない。ポイント＆キャッシュを利用、1泊30米ドル未満、旅行会社を通じた予約は対象外となる。