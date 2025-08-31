?バナナ?の次は?スシ?――。東京女子プロレスの上原わかな（２９）が新技「スシ・トルネード」を公開し、プリンセスタッグ前哨戦を制した。上福ゆきとのコンビ「ＯｂｅｒＥａｔｓ」を組む上原は、９月２０日の東京・大田区総合体育館で中島翔子＆ハイパーミサヲの持つプリンセスタッグ王座への挑戦する。そんな中行われた３０日の京都大会では中島、高見汐珠組との前哨戦が組まれ、上原は高見に新技の変形フェイスバスターで勝