記者団の取材に応じる小泉農相＝31日午前、東京都千代田区小泉進次郎農相は31日、NHK番組出演後に記者団の取材に応じ、水田政策を巡って民主党政権時代の農家への戸別所得補償政策を例に挙げ「農地を持っていれば（お金を）配る発想を取るつもりはない」と明言した。高齢化によって農家が減る中で、土地集約をして効率的な農業に変える必要があるとした。政府は2027年度から主食用米以外に転作を促してきた水田を巡る農家支援