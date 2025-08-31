松本まりかが主演するドラマ「奪い愛、真夏」（テレビ朝日系）の第6話が、29日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）空知時夢（安田顕）＆未来（高橋メアリージュン）夫婦、自分を一途に思ってくれる日熊元也（白濱亜嵐）との“地獄のWデート”の直後、死んだはずの元不倫相手・大浦隼人（安田顕／二役）と遭遇し、とっさに後を追い掛けた真夏（松本）。そこへ追い打ちをかけるように、またしてもタイムリープした真