耐震性能の不足が指摘されている国宝・松本城の耐震補強案が明らかになった。松本市は、天守のほぼ全体に鉄骨フレームを入れ、約８０年後の大改修につなげる。今年度中に基本設計に入り、２０２８年度以降の着工を目指す。工期は数年に及ぶ見込み。その間、天守内の観覧はできないため、市は、工事の特別見学などを検討している。（山口正雄）耐震補強案によると、５重６階の天守には、１階から５階まで鉄骨フレームを垂直に入