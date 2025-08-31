道路から大きく逸脱した乗用車。黒く焦げて、窓ガラスはすべて剥がれ落ちています。事故があったのは、札幌市手稲区西宮の沢の市道です。(2025年8月31日)午前4時半ごろ、付近を通りかかった人から「車が燃えている。川に落ちているようだ」と警察に通報がありました。警察や消防によりますと、この事故で 車を運転していた40代の男性が上半身から腰に掛けて打撲を負いましたが、命に別条はないということです。男性は「シカが突然