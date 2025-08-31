札幌市豊平区のプレミストドームで開かれた「グリーンマインドヨガ」。サッカーステージでヨガ教室が開催されるのは、開業以来初めてです。天候を気にすることなくリフレッシュしてほしいと開催され、参加者は普段できない芝生の上でのヨガを堪能していました。