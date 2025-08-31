きょうは、北日本では雲が広がりやすく、所々で雨が降るでしょう。その他の地域は概ね晴れますが、所により夕方を中心ににわか雨や雷雨がありそうです。あすは温暖前線が北上する影響で東北北部や北海道はくもりや雨となる見込みです。その他の地域は概ね晴れますが、午後は所によりにわか雨や雷雨があるでしょう。きょうとあすの予想最高気温は全国的に平年並みか高く、西から東日本では35℃以上の猛暑日となる所も多い予想です。