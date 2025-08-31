30日夜、熊本市で江津湖花火大会が行われ、多くの人が花火を楽しみました。花火大会は、熊本市東区の下江津湖周辺で行われ、会場は浴衣姿のカップルや家族連れでにぎわいました。 約1万発の花火が打ち上げられ、夜空に広がる花火の迫力に会場からは拍手や歓声が上がりました。初めて子どもを連れてきたという家族は「連れてきて良かったです」「すごく良い思い出になりました」と話していました。