現職と新人の一騎打ちとなった八代市長選は31日、投開票が行われます。 立候補したのは、届け出順にいずれも無所属の現職で4期目を目指す中村博生さん66歳と、新人で元副知事、元衆議院議員の小野泰輔さん51歳です。投票は80か所の投票所で始まっていて、市議会議員選挙も行われています。午前11時の時点での推定投票率は13.70％で、投票率が過去最低だった前回を2.18ポイント下回っています。また30日までに期日前投票を済ませ