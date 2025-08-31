元自民党衆院議員で小泉チルドレンだった杉村太蔵氏（46）が31日、TBS系「サンデージャポン」（日曜午前9時54分）に生出演。自民党のウルトラCで小泉進次郎農相の新幹事長もありうると先読みした。「“ウルトラC”小泉進次郎新・幹事長誕生の可能性も」とのテロップが出て、爆笑問題田中裕二から「太蔵くん、ウルトラCですか？」と問われて「石破さん何をやりたいか、安全保障もそうですけど、とにかく今は、日米の関税交渉