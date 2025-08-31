近畿地方は、明日9月1日は高気圧に覆われて晴れるでしょう。昼間は厳しい暑さとなり、9月の最高気温の記録を更新する所も出てきそうです。その後は、湿った空気の影響で雨の降る所もある見込みです。熱中症情報明日9月1日の近畿地方は、高気圧に覆われて、おおむね晴れるでしょう。昼間の最高気温は、大阪で36℃、豊岡で38℃、京都と彦根、奈良で37℃など、厳しい残暑が続く見込みです。昨年までの9月の最高気温は、大阪36.4(2