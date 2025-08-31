中国・天津市で31日から、習近平国家主席やロシアのプーチン大統領ら首脳が集まり、上海協力機構の首脳会議が開かれます。現地から中継です。中国は、この首脳会議を今年最大の外交イベントと位置づけていて、アメリカに対抗する勢力の結束を図ります。午後から天津市で始まるのは、中国やロシア、インドなどが加盟する上海協力機構の首脳会議で、あわせて20か国あまりの首脳が参加します。会議では、アメリカのトランプ政権が保護