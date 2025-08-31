【ブンデスリーガ】ホッフェンハイム 1ー3 フランクフルト（日本時間8月30日／プレゼロ・アレーナ）【映像】堂安律の「神業ゴラッソ」フランクフルトに所属する日本代表MFの堂安律が、ホッフェンハイム戦で先制点をマーク。堂安らしい技術とインパクトあふれるゴールにはファンも熱狂している。日本時間8月30日のブンデスリーガ第2節で、フランクフルトはアウェーでホッフェンハイムと対戦。今夏にフライブルクからフランクフ