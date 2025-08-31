◇バレーボール女子 世界選手権(8月22日〜9月7日、タイ)予選ラウンドを突破した16チームによるトーナメント形式の決勝ラウンド。30日は1回戦2試合が行われました。7月のネーションズリーグ優勝、プールB1位通過のイタリア（FIVBランク1位）は、プールG2位通過のドイツ（同10位）に3−0（25−22、25−18、25−11）のストレート勝利。プールG首位通過のポーランド（同3位）は、プールB2位通過のベルギー（同13位）とフルセットの接戦