9月1日の「防災の日」を前に、県内各地で防災訓練が行われています。このうち、諏訪市でも３１日午前、南海トラフ地震を想定した防災訓練が行われました。市内７４の地区ごとに避難訓練が行われたほか、メイン会場となった諏訪南中学校では、住民や市の職員などおよそ150人が参加して、避難所の設置や運営の手順などを確認しました。国による南海トラフ巨大地震の被害想定によると、県内での死者は最大およそ８０人、建物の全壊・