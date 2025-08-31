中国で上海協力機構の首脳会議が、きょう開幕します。会議にはロシアのプーチン大統領やインドのモディ首相らが出席し、共同宣言を取りまとめる見通しで、どのようなメッセージを発信するのか注目されます。中国政府が「今年最も重要な首脳外交の1つ」と位置付ける、上海協力機構の首脳会議ですが、きょうから2日間にわたって行われます。会場は周辺の通りが封鎖されていて、多くの警察官が動員されるなど厳しい警戒態勢が敷かれて