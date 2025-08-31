インドネシア各地で反政府デモが激化し、これまでに5人が死亡しました。日本大使館は在留邦人に注意を呼びかけていますインドネシアでは、国会議員の高額な住宅手当などへの反発を背景に、首都ジャカルタで25日から抗議活動が広がりました。その後、治安部隊の車両に市民がひかれて死亡したことを受け、デモは一気に拡大。現地メディアによると、東部スラウェシ島では地方議会の庁舎が放火され、職員ら4人が死亡しました。現地の日