きょうも広い範囲で厳しい暑さが続いています。予想最高気温は名古屋で40℃などと各地で危険な暑さになる見込みです。名古屋市内は、朝から抜けるような青空が広がり、気温がぐんぐん上昇。午前10時半ごろに35℃に達し、すでに17日連続の猛暑日となっています。予想最高気温は名古屋市で40℃で、2018年8月以来、7年ぶりに40℃に達するおそれがあるほか、岐阜市と三重県伊賀市で39℃。愛知県豊橋市で37℃と各地で猛暑日になる見込み